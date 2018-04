Järjekordne lätlane teeb ilmselt sammu NBA poole

Tänavu suvel toimuvasse NBA drafti on teiste seas ennast üles andnud ka 20-aastane lätlane Rodions Kurucs.

FC Barcelonas leiba teeniv Kurucs andis end sealjuures esialgu drafti üles ka mullu, ent otsustas viimasel võimalikul päeval end siiski nimekirjast eemaldada, sest Barcelona ei soovinud lätlasest loobuda ning NBA meeskonnad ei oleks ilmselt soovinud kergekäeliselt tema nelja miljoni euro suurust väljaostuklauslit tasuda, kirjutab ESPN.

Kui mullu ennustati Kurucsit lausa esimese ringi lõppu, siis viimaste prognooside kohaselt võib lätlane kaubaks minna teise ringi alguses. Kuna tal on Barcelonaga veel aasta lepingut järel, on võimalik, et mõni NBA meeskond valib ta endale, ent jätab veel aastaks Euroopasse küpsema.

Drafti teemadel Barcelonaga raksu pööranud Kurucsi mänguaeg kuivas sel hooajal kokku: Euroliigas sai ta kogu hooaja jooksul platsile vaid 16 minutiks, suure osa ajast veetis 206-sentimeetrine mitmekülgne äär hoopis Hispaania esiliigas.

Sarnaselt eelmisele aastale on Kurucsil võimalik veel oma nimi ka draftist tagasi võtta.