Imemees Porzingis tegi selle ära! Läti korvpallur valiti esmakordselt NBA Tähtede mängule

Mõistagi oli selleks meheks kahe hooajaga New York Knicksi põhitegijaks kerkinud Kristaps Porzingis. Sarnaselt lätlasele pääses 2015. aasta NBA draftis valituks osutunud mängijatest All Stars kohtumisele Karl-Anthony Towns.

NBA Tähtede mängu üritused leiavad tänavu aset 16.-18. veebruarini Los Angeleses. Põhimängus lähevad vastamisi Team LeBron ja Team Stephen. Ida- ja läänekonverentsiks jagunemist ei toimu. Sel korral katsetatakse versiooni, kus tiimid valivad kohapeal LeBron James ning Stephen Curry.

Kui algviisikute koosluse pani paika rahvaküsitlus, siis vahetusmeeste koosluse NBA klubide peatreenerid.

Congrats to @aldridge_12 on the All Star selection!!!

And of course very happy for @kporzee being the first latvian in @NBA All Star game 🇱🇻 well deserved!!!— Davis Bertans (@DBertans_42) January 24, 2018