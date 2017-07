Ilus žest: Boston Celtics sõlmis Paul Pierce'iga lepingu, et ta saaks nende juures karjääri lõpetada

Lõppenud NBA hooaja järel karjääri lõpetamisest teatanud Paul Pierce sõlmis eile lepingu Boston Celticsiga. Mitte selleks, et nende eest mängida, vaid et oma pikaaegse koduklubi särgis ametlikult karjäärile joon alla tõmmata.

1998. aastal NBA-sse siirdunud ning Celticsi ridades 15 aastat pallinud Pierce on spordilinna Bostoni üks tõelistest ikoonidest ning meeskond pakkus talle sümboolset - eeldatavalt ühepäevast - lepingut, et mees saaks karjäärile lõpliku joone alla tõmmata just nende mängijana.

2013. aastal koos Kevin Garnettiga Brooklyn Netsi vahetatud Pierce mängis karjääri viimastel aastatel lisaks Netsile ka Washington Wizardsis ja LA Clippersis. Karjääri jooksul kokku jäi tema arvele 1343 põhiturniiri mängu, mille jooksul sai keskmiselt kirja 19,7 punkti mängus.

Aastal 2008 võitis Pierce Bostoni särgis NBA meistritiitli.