Hullumeelsed summad: LeBron James teenib iga mängu eest 467 000 dollarit

ESPNi arvutuse kohaselt teenib 33-aastane James seega iga hooaja eest 38,3 miljonit dollarit, ühe põhiturniiri mängu eest 467 000, ühe veerandaja eest 117 000 ja ühe mänguminuti eest 9700 dollarit.

Kui Lakers jõuab play-offi, mis on ülimalt tõenäoline, siis need summad mõnevõrra küll vähenevad.

.@KingJames will make $162 per second in purple and gold this season 😳 pic.twitter.com/DnAa0DxIL9