Hooaega kesiselt alustanud Lakers sai korvi alla tugevdust

36aastane tsenter, kes 2011. aastal tuli Dallas Mavericksiga NBA meistriks, lahkus värskelt Phoenix Sunsi ridadest. Chandler mängis Phoenix´is 2015. aastast kui sõlmis klubiga 4-aastase lepingu, väärtusega 52 miljonit dollarit.

Käesoleva hooaja tasu oli 13,6 miljonit, mille maksmise osas sõlmiti erikokkulepe.

18. hooaega NBA-s mängiv Chandler oli Phoenix´is korvi all teine number, Deandre Aytoni kõrval. Lakersis hakkab ta täitma sarnast rolli, pakkudes puhkuseminuteid JaVale McGee´le.

Los Angeles Lakers on põhiturniiri senisest kümnest mängust võitnud neli, millega asutakse läänekonverentsis 11. kohal.

Chandler on Los Angelesest pärit, NBA-sse valiti ta Clippersi poolt 2001. aasta drafti teise valikuna. Ta on tulnud USA koondisega olümpiavõitjaks (2012) ja maailmameistriks (2010).

“It means everything...”

The LA native talks about returning home to play in front of family, and help the franchise he grew up watching. pic.twitter.com/Gl2L1jurL1