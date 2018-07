Hiinlased meelitavad kopsaka rahapakiga Dwyane Wade´i

Hiina korvpalli kõrgliiga (CBA) meeskond Zhejiang Golden Bulls üritab maksku mis maksab enda ridadesse saada kolmekordset NBA meistrit Dwyane Wade´i.

Miami Heati endisele supertähele pakutakse kolmeaastast lepingut väärtuses 25 miljonit USA dollarit, vahendab Sportando. 36aastane Wade NBA-s vaevalt et nii tulusat lepingut enam teenib.

Viimase hooaja pendeldas Wade Cleveland Cavaliersi ja Miami Heati vahel, tema keskmisteks näitajateks jäid 11,6 punkti ja 3,4 korvisöötu mängus. Hetkel on ta vabaagendi staatuses.

Wade on kolmekordne NBA meister võites Heatiga tiitli 2006, 2012 ja 2013. Pekingis (2008) tuli ta USA koondise rivistuses olümpiavõitjaks. Ta on 12ne kordne NBA All Star.