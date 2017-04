HÄÄLETUS: Kes tuleb NBA meistriks? Kes pääsevad esimesest ringist edasi?

Korvpalliliigas NBA lähevad mängud juba täna õhtul tõsiseks: Eesti aja järgi kell 22 pannakse pall mängu play-off'ides, kui esimeses mängus lähevad vastamisi valitsev meister Cleveland Cavaliers ja Indiana Pacers. Millised on esimese ringi võitluspaarid ning kes pääsevad edasi?

LÄÄNEKONVERENTS

Stephen Curry ja Damian Lillard





Golden State Warriors (1) - Portland Trail Blazers (8)

Kui eelmisel hooajal pääses Blazers Läänes play-off'i viienda asetusena ning alistas esimeses ringis vigastustest räsitud LA Clippersi, oodati meeskonnalt tänavuseks hooajaks veel ühte arenguhüpet, kuid selle asemel on tehtud hoopis väike samm tagasi. Põhihooaja tugev lõpp tagas Portlandile küll Denveri ees viimase play-off pääsme, kuid hoolimata tagameeste Damian Lillardi ja CJ McCollumi heast ründemängust on Portlandi väljavaated üsna kesised. Hooaja lõpus vahetustehingu osana saadud bosnialasest tsenter Jusuf Nurkić annab Blazersile küll korvialust jõudu juurde, kuid terve Kevin Duranti ja teiste ässadega Warriorsil ei tohiks avaringis probleeme tekkida. Eelmisel aastal kohtusid meeskonnad teises ringis ning Warriors võitis seeria 4:1.

Ennustus: Warriors 4:0.

San Antonio Spurs (2) - Memphis Grizzlies (7)

Spurs ja Grizzlies läksid teise ja seitsmenda asetusena play-off'is vastamisi ka eelmisel hooajal, kuid tänavu peaks kõigi eelduste kohaselt tulema hoopis teistsugune seeria kui mullu, kui Grizzlies vaevles tohutus vigastuskriisis, mis jättis Mike Conley ja Marc Gasoli näol otsustavatest mängudest kõrvale nende kaks parimat mängijat.

Kaks väga head kaitsemeeskonda, kaks võrdlemisi aeglaselt mängivat meeskonda, kaks "vanakeste" meeskonda - ees ootab seeria, kus mängus 100 punkti naljalt täis ei visata. Põnev saab olema ka vendade Gasolide duell, kuid selgeks favoriidiks on ikkagi Spurs - Kawhi Leonardi fantastiline hooaeg ning peatreener Gregg Popovichi jätkuvalt geniaalsed käigud on Memphise jaoks liiast.

Ennustus: Spurs 4:0.

Russell Westbrook ja James Harden





Houston Rockets (3) - Oklahoma City Thunder (6)

Juba Läänekonverentsi avaring viib vastamisi kaks meest, keda peetakse lõppenud põhihooaja põhilisteks MVP-kandidaatideks: Rockets ja James Harden versus Oklahoma City ja Russell Westbrook. Tegu on ehk kogu esimese ringi kõige vaatemängulisema seeriaga, kus saab kiruda ainult NBA-d: nimelt avaldatakse hooaja MVP ning teised auhinnad alles pärast finaalseeria lõppu. Kui MVP oleks juba praegu välja hõigatud, näeksime selles paaris kas väga vihast James Hardenit, väga vihast Russell Westbrooki või ehk hoopis vihast Hardenit JA vihast Westbrooki.

Sellest hoolimata tõotab tulla väga huvitav vastasseis. Rocketsi põhihooaeg ületas kõiki neile sügisel pandud ootusi ning kui meeskonnas on James Harden ja hunnik häid viskajaid, polegi sedavõrd tipptasemel kaisemängu tarvis. Thunderi suurimaks tugevuseks on samal ajal nende lauavõitlus, mis peaks vähemalt teoreetiliselt play-off'i kanduma paremini kui hea ründemäng. Sellest hoolimata läheb edasi Rockets.

Ennustus: Rockets 4:2.

LA Clippers (4) - Utah Jazz (5)

Väga intrigeeriv vastasseis, nagu neljanda ja viienda asetuse paarid ikka olema kipuvad. Clippers on eelmisel neljal hooajal järjest suutnud play-off'is erinevatel põhjustel põruda ning Chris Pauli, Blake Griffini, DeAndre Jordani, JJ Redicki ja peatreeneri Doc Riversi jaoks võib olla tegu viimase võimalusega üheskoos midagi saavutada. Kogemused räägivad selles paaris kindlasti Clippersi kasuks, kuid viimastel aastatel suurte sammudega edasi liikunud Jazzi on väga lihtne alahinnata. Prantslasest tsentri Rudy Goberti juhtimisel omab Utah Spursi ja Warriorsi järel kogu liiga paremuselt kolmandat kaitset, samal ajal on Clippersi ründemäng Warriorsi, Cavaliersi ja Rocketsi järel kogu NBAs neljandal kohal. Kogemused ja koduväljakueelis annavad Clippersile otsustavaks seitsmendaks mänguks eelise.

Ennustus: Clippers 4:3.

IDAKONVERENTS

Isaiah Thomas ja Jimmy Butler





Boston Celtics (1) - Chicago Bulls (8)

Hooaja lõpuga idakonverentsi esimese asetuse endale napsanud Celtics on ilmselt üks läbi aegade kõige kehvemate play-off väljavaadetega esimese asetuse meeskondi. Vaid 172-sentimeetrise mängujuhi Isaiah Thomase ründemäng on küll igati korralik, kuid kaitses tuleb ta oma pikkuse tõttu "ära peita" ning väljalangemismängudel läheb see üha ja üha raskemaks.

Bulls on samal ajal elanud läbi äärmiselt kummalise põhihooaja. Jimmy Butleri, Dwyane Wade'i ja Rajon Rondo näol on tegu küll nimede poolest vinge kolmikuga, kuid karjääri tipus oleva Butleri kõrval on Wade juba 35-aastane ning temast neli aastat noorem Rondo näeb aeg-ajalt välja nagu mängija, kes ei peaks üldse NBAsse kuuluma. Kõigest hoolimata on ennast aga play-off'i pigistatud ning Celtics ei tohiks kindlasti olla meeskond, keda kogenud Bulls kartma peaks - täiesti pöörase statistikakõlksuna on välja toodud, et Dwyane Wade on üksi mänginud oma karjääris rohkem play-off minuteid kui kogu Celticsi meeskond kokku!

Ennustus: Celtics 4:3.

Cleveland Cavaliers (2) - Indiana Pacers (7)

Kui mängud lähevad tõsiseks ning panused suureks, on LeBron James endiselt maailma parim korvpallur. Hoolimata heitlikust hooajast, nadist kaitsemängust ning oma konverentsis teiseks langemisest on Cavaliers endiselt finaali jõudmisel mäekõrgune suursoosik ning seitsmendat järjestikust Idakonverentsi võitu jahtiv James näib olevat rahulik - kui Cleveland tuli juba välja sellest august, kuhu nad end eelmisel hooajal kaevasid, tundub selle kõrval iga tänavune mure täielik kökimöki.

Indiana aasta on samal ajal olnud kõike muud kui särav - suvel võib-olla meeskonnast lahkuva Paul George'i kõrvale pole meeskond piisavalt tulejõudu tuua suutnud ning kõigi eelduste kohaselt ei suuda nad Clevelandile piisavalt vastupanu osutada, et seeriat põnevaks teha.

Ennustus: Cavaliers 4:0.

Kyle Lowry ja Giannis Antetokounmpo





Toronto Raptors (3) - Milwaukee Bucks (6)

Hooaja keskel Serge Ibaka ja PJ Tuckeriga meeskonda tugevdanud Raptors andis eelmisel hooajal Cavaliersile Idakonverentsi finaalis korraliku lahingu ning tänavu võivad meeskonnad vastamisi minna juba teises ringis. Esmalt tuleb aga Raptorsil jagu saada Giannis Antetokounmpo juhitavast Bucksist. Milwaukee ei ole paraku sel hooajal mitte kordagi oma parimas koosseisus mängida saanud ning Jabari Parkeri aasta alguses saadud raske põlvevigastus tähendab, et Bucksi fännid peavad oma lemmikute tõelise jõu nägemiseks ootama sügist.

Sellest hoolimata on Bucksil kindlasti piisavalt oskusi, jõudu ja võimeid, et antud seeria vähemalt huvitavaks teha - 0:4 kaotust on neile siit raske ennustada.

Ennustus: Raptors 4:1.

Washington Wizards (4) - Atlanta Hawks (5)

Kui Hawks hooaja keskel oma parima viskaja Kyle Korveri Cavaliersi vahetas, tundus mõneks ajaks, et tiimi juhtkond saadab oma tähtmängijad minema ning alustab sisuliselt nullist uue võistkonna ehitamist. Lõpuks seda aga siiski ei juhtunud - Paul Millsap on endiselt Hawksi pallur ning meeskond jätkuvalt play-off'is, seda juba kümnendat hooaega järjest.

Antud seerias on aga selgeks favoriidiks Wizards, kes sai hooaja niru alguse järel lõpuks oma mängu käima ning on John Walli, Bradley Beali ja Otto Porteri suurepäraste esituste toel purjetanud Idakonverentsi tippu - sinna, kuhu nad oma materjalilt kuuluma peaksidki. Washingtoni meeskonna komplekteeritus on tunduvalt ühtlasem ja kvaliteetsem ning sellest seeriast lähevad edasi just nemad.

Ennustus: Wizards 4:1.

