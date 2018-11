Golden State Warriors võib: maksa 100 dollarit, kuid mängu ikka ei näe

Nimelt on pakkuma hakatud pileteid nimega “Pääse majja“. See tähendab, et fänn maksab ühe kuu pikkuse pääsme eest 100 dollarit ning selle eest saab ta siseneda Oracle Arenale, kui käimas on Golden State Warriorsi kodumängud. Siiski ei saa selle raha eest istekohta. Selle raha eest on fännil võimalik külastada areenil asuvaid toitlustusasutusi ja vaadata mängu telekas. Seejuures tuleb toidu eest ikka eraldi maksta, kirjutab ESPN.

Arvestades igakuist kodumängude arvu, siis ühe kohtumise maksumus on umbkaudu 15 eurot. Kokku on müügil 200 sellist pääset ja tõenäoliselt lähevad need kõik müügiks.

Golden State saab endale säärast pakkumist lubada, kuna nad on välja müünud meeskonna viimased 300 kodumängu. Hooajapiletite ootenimekirjas on koguni 44 000 inimest.