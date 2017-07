Golden State Warriors sõlmis olulise lepingu

33-aastane Iguodala kohtus ka paari teise meeskonnaga eesotsas Houston Rcoketsiga, kuid otsustas siiski Warriorsi jääda. Uue lepingu pikkuseks on kolm aastat ning see toob ääremängijale sisse kokku 48 miljonit dollarit.

Varem Philadelphia 76ersis ja Denver Nuggetsis mänginud Iguodala on Warriorsi ridadesse kuulunud 2013. aastast ning tulnud selle ajaga kahel korral NBA meistriks.

Uudist Warriorsi jäämisest jagas Twitteris reporterite asemel sealjuures mees humoorikalt ise:

Sources close to Andre Iguodala reporting agreed to terms to return to the bay....