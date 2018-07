Golden State Warriors pikendas peatreeneriga lepingut

Valitsev NBA meisterklubi Golden State Warriors sõlmis uue pikajalise lepingu peatreeneri Steve Kerriga.

"Me oleme õnnelikud, et meil on Kerriga uus leping, et juhendada meie klubi veel mitmeid aastaid," sõnas Golden State'i peadirektor Bob Myers. "Tema juhendamisel oleme võitnud nelja aasta jooksul kolm NBA tiitlit. Ta on suurepärane treener ning mis veel tähtsam, võrratu inimene."

52-aastasel Kerril lõppes koos viimase hooajaga viie aasta pikkuse lepingu neljas aasta. Meeskond ja Kerr jõudsid omavahel kokkuleppele, et sõlmida uus pikajaaline leping.

Senise nelja aasta jooksul on Golden State võitnud Kerri käe all 265 kohtumist ning kaotanud 63 matši. Igal hooajal on Golden State jõudnud finaali ning vaid 2016. aastal tunnistati finaalis kaotust, kui jäädi Cleveland Cavaliersile alla mängudega 3:4.