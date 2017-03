1993. aastal kolme järjestikuse NBA meistritiitli järel ootamatult oma erruminekust teatanud Jordan mängis aasta otsa madalama liiga pesapalli, kuid otsustas seejärel 1995. aasta kevadel korvpalliplatsidele naasta. Jordan ise tõi pensiolemineku põhjusena välja tema isa traagilise surma, kuid vandenõuteoreetikud on väitnud, et NBA määras talle kasiinosõltuvusest tulenenud probleemide tõttu mängukeelu ning üritas seda kinni mätsida.

Oma tagasitulekust andis Jordan sealjuures teada faksi abil kuulsa pressiteatega, mis sisaldas vaid kahte sõna: "I'm back" ehk "Olen tagasi".

1995. aastal Bulls küll tiitlini ei jõudnud, kuid sellest järgmisel kolmel hooajal võideti taas tiitel, misjärel Jordan ketsid teist korda varna riputas. Aastateks 2001-2003 tuli ta aga taas tagasi ning mängis kaks hooaega Washington Wizardsi eest.

It's been 22 years since the most famous fax in NBA history was sent. pic.twitter.com/chaNRqcRdW