FOTO | LeBron James üritab kõigest väest oma tänaöist mängu ära sõnuda

Cleveland Cavaliersi liider LeBron James on suure saavutuse lävel: temast on saamas seitsmes mängija NBA ajaloos, kes on oma karjääri jooksul jõudnud 30 000 põhihooajal visatud punktini.

Jamesil on enne meie aja järgi täna öösel kell kolm toimuvat kohtumist San Antonio Spursiga kirjas 29 993 punkti, mis tähendab, et tal on Spursi vastu tarvis vaid seitset silma. Sellest hoolimata tegi James oma Instagrami kontol postituse, kus ta iseennast (!) täna saabuva verstaposti puhul õnnitleb.

James postitas endast keskkooliaegse foto ning kirjutas allkirjaks: "Tahan olla üks esimesi, kes sind selle tänase saavutuse puhul õnnitleb! Ainult käputäis on nii kaugele jõudnud ja kuigi ma tean, et see ei ole kunagi sinu eesmärgiks olnud, palun ürita võtta hetk iseendale, et aru saada, kuidas sa selleni jõudsid! Selles Majas, kuhu sa kohe jõuad, on praegu vaid kuus istekohta, kuid üks tool pannakse sinna juurde ning sa peaksid olema väga uhke, et sind sisse kutsutakse. Neid inimesi, kes selle on võimalikuks teinud, on palju ja tänan neid kõiki - ning kui sa lõpuks oma hetke üksinda saad, siis naerata, vaata üles kõrgemate taevaste poole ja ütle AITÄH! Seega, õnnitlused veel korra, Noor Kuningas."

Üle 30 000 põhihooaja punktini on oma karjääri jooksul jõudnud Kareem Abdul-Jabbar (38 387), Karl Malone (36 928), Kobe Bryant (33 643), Michael Jordan (32 292), Wilt Chamberlain (31 419) ja Dirk Nowitzki (hetkel 30 837).

Kui James ei peaks täna seitsme punktini jõudma, katkeks ka tema ülipikk seeria: nimelt viskas ta alla kümne punkti mängus viimati üle 11 aasta tagasi ning tema kahekohalise punktisumma kogumise seeria on veninud juba 836 mängu pikkuseks. Sellega on LeBroni käeulatuses legendaarse Michael Jordani kõigi aegade rekord, mis on 866 järjestikust vähemalt 10-punktilist mängu.