Euroliiga tipptiim võib saada superjokkeri: Miloš Teodosić lahkub NBA-st

Clippers hankis endale eilsel NBA vahetustehingute viimasel päeval linnarivaali Lakersi ridadest kaks mängijat ühe vastu ning pidi seetõttu kellestki oma tiimis loobuma - selleks oli just 31-aastane Teodosić.

48 tunni jooksul on teistel NBA tiimidel veel võimalik serblane endale võtta, kuid selle aja möödumisel saab Teodosićist vabaagent. Praeguse seisuga ei tundu mehel NBA-s kosilasi olevat, mis tähendab, et on võimalik, et Teodosić naaseb veel sel hooajal Euroliigasse.

Juba varasemalt on Teodosić mõista andnud, et sooviks sel hooajal Euroopasse naasta - võimaliku meeskonnana on nimetatud Istanbuli Anadolu Efesit, mis hoiab Euroliigas hetkel neljandat kohta.

Eelmisel hooajal sai Teodosić Clippersi eest kirja 45 kohtumist, kogudes keskmiselt 9,2 punkti ja 4,6 korvisöötu mängus. Sel hooajal jäi ta enamasti pingi peale - tema arvele kogunes vaid 15 kohtumist, mille jooksul viskas 3,2 punkti ja jagas 2,1 söötu.

Kahe NBA hooajaga pistab serblane taskusse kokku 12,3 miljonit dollarit.