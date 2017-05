ENNUSTA: Kas keegi peatab Warriorsi? Kas LeBron & Co saavad taas Raptorsist jagu?

Eile õhtul tõmmati NBAs joon alla play-off'ide avaringile, kuid samal ajal on juba alanud ka teise ringi kohtumised. Kes jõuavad nelja parema sekka?

Avaring pakkus üllatusi vähevõitu - kaheksast seeriast seitsmes saatis edu kõrgema asetusega meeskonda, ainsana läks seitsme mängu peale LA Clippersi ja Utah Jazzi seeria, mis Clippersi krooniliste põrujate kaotusega lõppes.

Tuleb tõdeda, et Delfi Spordi lugejad on NBA play-off seeriate ennustamisel äärmiselt täpsed - kaheksast seeriast ennustati koos täpse mängude arvuga õigesti lausa neli seeriat, edasipääseja läks täppi seitsmel juhul. Seitse õiget edasipääsejat prognoosis täpselt ka Delfi poolt ennustanud Raul Ojassaar, kes pani lisaks võitjale ka mängude arvu täppi kahes vastasseisus.

Milliseks kujunevad aga konverentside poolfinaalid?

LÄÄNEKONVERENTS

Golden State Warriors (1) - Utah Jazz (5)

Avaringis Portland Trail Blazersist ühemõtteliselt üle sõitnud Warriors on mõistagi mäekõrgune suurfavoriit ka teises ringis. Jazz vajas Clippersi alistamiseks seitset mängu ning kuigi Rudy Goberti vigastus ei osutunud õnneks tõsiseks, on raske näha, et Jazz suudaks seeria väga pikaks venitada - Warriorsil on võimsat tulejõudu lihtsalt liiga palju. Ei oleks üllatus, kui Jazz ühe mängu endale napsaks, kuid edasi liigub siit ikkagi Golden State.

Ennustus: Warriors 4:0.

Kawhi Leonard ja James Harden Foto: Soobum Im, USA Today Sports





San Antonio Spurs (2) - Houston Rockets (3)

Lääne teine poolfinaal osutub aga tõeliseks maiuspalaks. Spurs ja Rockets on play-off'is vastamisi esimest korda pärast seda, kui nende tsentriteks olid vastavalt David Robinson ja Hakeem Olajuwon. Spurs näitas avaringis Memphise vastu oma haavatavust, andes käest koguni kaks mängu, Rockets sai samal ajal Oklahoma City Thunderist jagu isegi mitte oma kõige parema visketabavuse juures olles, mis on nende jaoks kindlasti hea märk - Spurs ei lase neil kaugelt väga palju peale visata. Kuigi Kawhi Leonard suudab James Hardenit ilmselt päris tublisti pidurdada, on Rocketsi ülejäänud tiim Leonardi abijõududest üle ning suudab koduplatsil kuuendas mängus seeriavõidu ära võtta. Kõige selle juures on aga üks suur küsimärk - Hardeni hüppeliiges. Avaringi viimases mängus seetõttu märgatavalt kahvatum olnud Rocketsi mängujuht peab Spursi alistamiseks olema täie tervise juures.

Ennustus: Rockets 4:2.

Tee ka oma ennustus!





Isaiah Thomas ja Bradley Beal Foto: Winslow Townson, USA Today Sports





IDAKONVERENTS

Boston Celtics (1) - Washington Wizards (4)

Celticsi avaring Chicago Bullsi vastu oli täis süžeepöördeid ning draamat. Isaiah Thomase õe hukkumine ning esimese kahe mängu kaotus - seejärel aga ootamatult Bullsi võtmemeheks tõusnud Rajon Rondo pöidlavigastus ning neli järjestikust võitu... Boston on endiselt küllaltki ettearvamatu meeskond. Esimene mäng selles seerias peeti eile õhtul juba ära (Celtics võitis), kuid Wizardsis on nii palju sisu, et nad viivad selle vastasseisu seitsme mängu peale. Palju oleneb sellest, milliseks kujuneb lauavõitlus - Bostoni Achilleuse kand.

Ennustus: Celtics 4:3.

Tee ka oma ennustus!





Cleveland Cavaliers (2) - Toronto Raptors (3)

Cavaliers ja Raptors läksid play-off'is vastamisi ka eelmisel aastal ning toona sai Cavs 4:2 võidu. Tolle ajaga võrreldes on Raptors PJ Tuckeri ja Serge Ibaka võrra tugevnenud ning meeskondade kvaliteedivahe peaks kõigi eelduste kohaselt olema märksa väiksem kui mullu. Võiduks sellest Raptorsile aga endiselt ei piisa - puhast kvaliteeti ja LeBron Jamesi-nimelisi mehi on endiselt Cavaliersil enam.

Ennustus: Cavaliers 4:2.

Tee ka oma ennustus!





