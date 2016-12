Üle 30 aasta jooksul NBAs erinevate meeskondade peatreenerina tegutsenud George Karl kirjutab oma uues raamatus, et doping on unelmate korvpalliliigas tõsiseks probleemiks.

"Meil on põhjalikum dopingukontroll kui NFLis või MLBs ja kõik on selle üle väga uhked. Samas on doping endiselt probleem, aga teistsugune probleem kui ta oli seda kolmkümmend aastat tagasi. Ja see häirib mind palju rohkem kui need rumalpead, kes narkootikumidega pahuksisse sattusid," kirjutab viimati Sacramento Kingsi juhendanud Karl.

"Ma räägin steroididest, kasvuhormoonist ja muust taolisest. See on ilmselge, et mõned meie mängijad kasutavad dopingut. Kuidas saavad mõned mehed vanemaks, aga lähevad aina kõhnemaks ja paremasse vormi? Kuidas taastuvad nad vigastustest nii kiiresti?

Miks käivad nad suvel Saksamaal? Kahtlen, et hapukapsa pärast. Hoopis tõenäolisemalt käiakse seal uusimate, raskesti avastatava veredopingumeetodite pärast. Kahjuks on dopingukütid alati olnud paar sammu dopinguvarjajatest tagapool. Lance Armstrong ei jäänud mitte kunagi üheski dopingukontrollis vahele. Ma usun, et tahaksime seda, et võidaksid parimad sportlased, mitte need, kellel on rohkem raha, et endale parimad teadlased palgata. Aga mul ei ole mitte ühtegi ideed, mida selles osas ette võtta."