Ekskalevlane mängib NBA tütarliiga finaalis

Korvpalliliiga NBA tütarliigas D-League´is on käsil finaalseeria Toronto Raptorsi ja Houston Rocketsi farmklubide vahel.

Kahe võiduni peetava finaali avavaatuse võitis Rio Grande Valley Vipers 119:106.

Kaotuse vastu võtma pidanud Toronto Raptors 905 algrivistusest leiab ekskalevlase E.J. Singleri, keda liiga parimaks treeneriks valitud Jerry Stackhouse usaldas finaali esimeses mängus väljakule tervelt 35 minutiks. Singleri arvele jäi 4 punkti, 4 lauapalli ja 4 korvisöötu.

26-aastase ameeriklase keskmised näitajad sel hooajal on 25 minutit, 9,6 punkti ja 4,2 lauapalli.

Kalev/Cramos mängis Singler hooajal 2014/2015. See on seni tema ainus kõrvalepõige Euroopasse, ülejäänud hooaegadel on ta pallinud NBA D-League´is.