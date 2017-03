NBA meeskonna Chicago Bullsi tagamängija Dwyane Wade vigastas küünarnukki ning peab käesoleva põhihooaja seetõttu varakult lõpetama.

35-aastane Wade siirdus selleks hooajaks Miami Heati ridadest Bullsi ning on pidanud läbi elama pettumustvalmistava hooaja. Bullsi aasta on läinud üle kivide ja kändude ja kui suurepärasesse hoogu tõusnud Heat on jõudnud play-off'i lävele, siis Bulls tundub Idakonverentsis esikaheksast sootuks välja jäävat.

Tagatipuks tuleb Wade'il tõenäoliselt hooaeg varakult lõpetada, kuna tema küünarnukist leiti väike luumõra. Bullsi viskav tagamängija sai vigastada kolmapäevases kaotusmängus Memphis Grizzliese vastu ning meeskonna arstid on kinnitanud, et taastumine võtab aega vähemalt aprilli keskel lõppeva põhihooaja lõpuni. Kui Bulls peaks play-off'i jõudma, võib Wade'i naasmine kõne alla tulla, kuid praeguse seisuga on see pigem vähetõenäoline.