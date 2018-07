Dwyane Wade veel ei avalikusta, kus ta järgmisel hooajal mängib

Kolmekordne NBA meister Dwyane Wade ei ole jätkuvalt avalikustanud, kas ja kus ta uuel hooajal mängib.

"Kõik selgub omal ajal," rääkis vabaagendi staatuses olev Wade oma tuleviku kohta. "Aeg näitab, mis saab."

36-aastane Wade on viimastel aastatel aidanud kaasa noorte korvpallurite arengule, seda nii sponsorlepingute kui ka oma poja Zaire Wade'i tõttu, kes on samuti korvpallur, vahendab Vancouver Sun.

"Noorte korvpall on kõige puhtam korvpallivorm, sest lapsed saavad mängida koos korvpalli enne, kui kõik äritegevuseks muutub," sõnas Wade.

Miami Heati president Pat Riley sõnas, et klubi on kannatlik Wade otsusega ning loodab, et augusti keskpaigaks teatab Wade oma plaanid.

Viimase hooaja pendeldas Wade Cleveland Cavaliersi ja Miami Heati vahel.

Oma karjääri esimesed 13 hooaega mängis Wade Miami klubi eest. Aastatel 2006, 2012 ja 2013 tuli ta Miami Heatiga NBA meistriks.