Dwyane Wade kritiseeris Cavaliersi põhimehi: me alustame mänge kohutavalt!

Cleveland Cavaliersi korvpallur Dwyane Wade kritiseeris pärast 115:117 kaotust Atlanta Hawksile klubi põhimehi.

"Pole saladus, et me alustame mänge kohutavalt, lihtsalt jubedalt," sõnas varumehena sekkudes 25 punkti visanud ja 11 lauapalli võtnud Wade.

Tema sõnul tuleb varumeestel platsile saades asuda alati kaotusseisu tagasi mängima. "Ma tahan, et põhimehed saaks kord ka varumehi kritiseerida, et me edu maha mängime. Ootan seda päeva," lisas Wade.

Hawksi vastu sekkus Wade mängu, kui klubi oli juba 16-punktilises kaotusseisus. Avapoolaja lõpuks tõid suuresti just tema 19 punkti Cavaliersi mängu tagasi.

Kevadel finaalis mänginud Cavaliers on hooaega alustanud nelja võidu ja kuue kaotusega.