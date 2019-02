Doncicit tähtede mängule ei valitud, läänekonverentsis vastuoluline otsus

Läänekonverentsi varumeestena avalikustati Russell Westbrook, Damian Lillard, Klay Thompson, Anthony Davis, LaMarcus Aldridge, Nikola Jokić ja Karl-Anthony Towns, idast osutusid valituks Kyle Lowry, Victor Oladipo, Khris Middleton, Bradley Beal, Ben Simmons, Blake Griffin ja Nikola Vucevic.

Oladipo vigastuse tõttu valitakse talle veel ka asendaja.

Kui algviisikud valiti fännide, mängijate ja ajakirjanike koostöös, siis varumeeste nimekiri koostati pelgalt treenerite hääletuse tulemusena.

Läänekonverentsi valikud on juba omajagu vastukaja tekitanud - nimelt on ääretult pettunud Utah Jazzi fännid ja juhtkond, et 12 sekka ei mahtunud nende üks liidritest ning mulluse hooaja parim kaitsemängija Rudy Gobert - Goberti peetakse paljude hinnangul selgelt seda kohta väärivamaks kui näiteks Klay Thompsonit.