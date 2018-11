Doncic vallutab NBA-d: vaid üks legend on olnud sloveenlasest edukam

Kui sloveenlasel on unistuste liigas seljataga kümme mängu, siis tema näitajad on sedavõrd head, et ainsana suudab need ületada kunagine legend Oscar Robertson.

Doncic on keskmiselt visanud 19,8 punkti, võtnud 6,5 lauapalli ja andnud 4,4 korvisöötu. Visketabavus mängust 47,7 protsenti, kaugvisked 38,2 protsenti.

Hooaja alguse järel pole kahtlustki, et sloveen on üks peapretendente parima uustulnuka tiitlile. Senisest kümnest mängust on Dallas võitnud kolm, aga andkem aega. Mõne aasta pärast annab Doncici ümber ehitada väga võimsa meeskonna.