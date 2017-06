Dokumentaalfilm paljastas Läti NBA tähe seni avaldamata peretragöödia

Pühapäeval USA-s ilmavalgust näinud dokumentaalfilm Kristaps Porzingisest käsitles muu hulgas Läti korvpalluri peretragöödiat, millest avalikkus seni teadlik ei olnud.

Nimelt avaldati filmis, mille kaadrid võeti suures osas üles mullu suvel Lätis, et Porzingisel oli enne tema sündi veel üks vend, kes suri 14-kuuselt. Traagiline sündmus leidis aset neli aastat enne Kristapsi ilmale tulekut. Porzingisel on veel kaks vanemat venda Janis ja Martins, kellest üks on tema agent ja teine mänedžer.

Pärast Janise ja Martinsi sündi tõid Porzingise vanemad ilmale kolmanda poja Tomsi. "Tundsin, nagu oleks buldooser mu elust üle sõitnud. Meil oli veel kaks last, kelle eest pidime hoolt kandma ja kelle nimel edasi elama. Pärast Kristapsi sündi tundsin, et ta peab elama justkui kahe eest," rääkis NBA mängumehe ema Ingrida Porzingis.

Millesse 14-kuune Toms suri, pere täpsustama ei hakanud. Vend Janis ütles, et Kristaps sai kurva sündmuse tõttu vanematelt topelt tähelepanu.