Dirk Nowitzki kiitis LeBron Jamesi: ta võib tõusta kõigi aegade resultatiivseimaks NBA mängijaks

LeBron James on visanud karjääri jooksul 31 202 punkti. NBA kõigi aegade resultatiivseim mängija on kuuekordne meister Kareem-Abdul Jabbar, kellel kirjas 38 387 silma.

"Kui LeBron suudab terve püsida, siis vaadates tema mängupilti, on tal võimalus ületada Kareemi saavutus," ütles Nowitzki ESPN-ile. "Tema statistika on uskumatu. LeBron ei näita vaibumise märke. On uskumatu, mida ta suudab pärast 15 aastat teha. Kui ta nii jätkab, võib ta mööduda Kareemist."

Jabbari ja Jamesi vahele mahuvad veel Karl Malone (36 928), Kobe Bryant (33 643), Michael Jordan (32 292) ja Wilt Chamberlain (31 419).