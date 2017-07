Dallas Mavericksi omanik: võtan NBA komissari pantvangi ja ei lase lahti enne kui...

NBA klubi Dallas Mavericksi omanik Mark Cuban pole suupeale kukkunud mees. Võtab tihti sõna ja värvikalt.

Las Vegases toimuval NBA suveliigal säras ta Dallas-Phoenix mängu ülekandes järjekordse tsitaadiga.

ESPN-i kommentaator uuris, kas Dallasel on käsil uue meeskonna ülesehitus. Cuban vihjas vastuses otseselt, et meeskond vajab restarti vaid seepärast, et kuulutakse läänekonverentsi. Idas võiks endise satsiga mängida rahulikult. Ja vastu lõppu pani pirni. "Ma arvan, et võtan pantvangi NBA komissari Adam Silveri ja ei lase teda lahti enne kui ta on tõstnud meid idakonverentsi."

Dallas tegi eelmisel hooajal vähikäigu, jäädes esimest korda pärast 2000. aastat põhiturniiri võitude ja kaotuste osas miinusesse (33-49). Cubani ajastu suurim tagasilöök. Dallas oli NBA meister hooajal 2010-2011.