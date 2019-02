Dallas Mavericksi omanik: väheusutav, et Porzingis sel hooajal väljakule tuleb

Porzingis ravib jätkuvalt mullu 18. veebruaril saadud vasaku jala põlvetraumat ja Cubani vihje kohaselt läheb täieliku paranemiseni veel aega.

Ilmselgelt on Dallasel lätlasega pikaajalised plaanid, vastasel juhul poleks New York Knicksiga sedavõrd mastaapset tehingut tehtud. Esialgu sõlmib Porzingis Mavericksiga küll aastase lepingu, nagu ta on ise väitnud, ent seetõttu, et 2020. aasta suvel vabaagendina maksimaalselt kopsakas leping taskusse panna. Nelja aastase lepingu eest saaks Porzingis küsida üle 100 miljoni dollari. Dallas tundub olevat valmis maksimumlepingut pakkuma.

Tehing New York Knicksiga:

Mavericks omandas: Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr., Trey Burke ja Courtney Lee.

Knicks omandas: Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews, 2021. aasta NBA drafti esimese ringi valik ja 2023. aasta drafti esimese ringi TOP10 valik.

