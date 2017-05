Cleveland jätkab play-off'i kaotuseta, Rockets püstitas Spursi vastu kolmesterekordi

Korvpalliliigas NBA tegid kaks paari läinud öösel algust konverentsi poolfinaalseeriaga. Houston Rockets sai võõrsil kerge 126:99 võidu San Antonio Spursi üle ning Cleveland Cavaliers oli kodus 116:105 parem Toronto Raptorsist.

Seejuures tegi Rockets omamoodi kolmesterekordi, tabades Spursi vastu 50-st kaugviskest 22. Mõlemad numbrid - nii teele saadetud kui ka tabatud kolmesed - on suurimad, mida Spursi vastu nende pikas play-off mängude ajaloos kunagi on näidatud. Ühtlasi oli see ka suurim kaotus, mida Spurs Gregg Popovichi käe all seeria avamängus on saanud.

Trevor Ariza viskas võtjate parimana 23 punkti, James Harden kogus 20 punkti ja 14 lauapalli. 20 punkti ja 13 lauda lisas Clint Capela. Kokku jõudis Houstonil kahekohalise arvu punktideni kuus mängijat. Spursi tulemuslikum oli Kawhi Leonard 21 punkti ja 11 lauapalliga. Kõige rohkem juhtis Rockets 39 punktiga.

Viimati 23. aprillil väljakul käinud ja Indiana Pacersi mägudega 4:0 teelt pühkinud Cavaliersi veduriks osutus LeBron James, kes viskas võitjate parimana 35 punkti. Kyrie Irving ladus Raptorsile 24 "sanga". Raptorsi edukamad olid Kyle Lowry 20 ja DeMar DeRozan 19 punktiga.

Selles mängus oli pusimist pisut rohkem. Cavaliers rebis esimesel poolajal ette 18 punktiga, kuid lasi Raptorsil teha 19:3 vahespurdi ja seisu 41:39 peale. Pallikaotustevaba teine veerandaeg aitas tiitlikaitsjal poolajaks juhtima minna 62:48. Kolmanda veerandaja võitis Cavaliers 34:26, viimasel lasti jälle põlv veidi sirgeks ning kaotati 20:31. Ohtlikuks Toronto teisel poolajal siiski ei osutunud.

Eeloleval öösel jätkavad konverentsi poolfinaalseeriat Boston Celtics ja Washington Wizards (Boston juhib 1:0) ning alustavad Golden State Warriors ja Utah Jazz.