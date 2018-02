Cleveland Cavaliers tegi NBA üleminekute viimasel päeval suurpuhastuse

2016. aasta NBA meisterklubi loobus erinevate tehingute käigus tervelt kuuest mängijast, teiste hulgas ka Isaiah Thomasest, Derrick Rose´ist ja Dwyane Wade´ist. Cavaliersi mängijad liikusid Los Angeles Lakersisse, Miami Heati, Sacramento Kingsi ja Utah Jazzi.

Suuresti oli suurpuhastus seotud asjaoluga, et järgnevateks hooaegadeks tekiks meeskonnal piisavalt palgaraha pakkumaks LeBron Jamesile maksimumlepingut.

The Cavaliers have overhauled their roster in the last hour or so.

The potentially departing players represent:

- 29% of player games started (78)

- 31% of individual minutes played (3,950) pic.twitter.com/8PaZI0AK8U— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 8, 2018