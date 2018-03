Cleveland Cavaliers jäi ootamatult peatreenerita

NBA korvpalliliiga üks suurfavoriite, Cleveland Cavaliers jäi keset hooaega ootamatult peatreenerita.

Cavaliersi klubi teatas täna, et meeskonna peatreener Tyronn Lue astub tervislikel põhjustel ajutiselt ametist tagasi.

40-aastane treener on tänavu juba kolmel korral pidanud keset mängu lahkuma. Viimati juhtus see laupäeval Chicago Bullsiga kohtumises.

"Pärast mitmeid arutelusid klubi arstidega ja Kobyga (mänedžer Koby Altman - toim) tegin otsuse, et pean treeneriametist loobuma ja keskenduma ravile, et tervis hooaja lõpu tähtsateks mängudeks korda saada," sõnas Lue. "Olen terve aasta kannatanud valude käes rinnas ja võidelnud muude sümptomitega, kaasa arvatud unetusega. Kuigi analüüse on tehtud palju, pole siiani täpselt teada, milles on probleem."

Lue loodab ametisse naasta aprilli keskpaigaks, kui algavad play-off'i mängud. Sinnani juhendab Cavaliersi abitreener Larry Drew.

Cavaliers hoiab hetkel Idakonverentsis Toronto Raptorsi ja Boston Celticsi järel kolmandat kohta.