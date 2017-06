Cavaliersi omanik šokeeris LeBron Jamesi

Kehtivate suurte lepingute tõttu on Cavaliersi palgalimiit täis ning arvestatava tasu eest ei saa meeskond sel suvel heal tasemel vabaagente palgata - seetõttu otsiti võimalusi, et tiimi vahetustehingute abil tugevamaks muuta. Väidetavalt oli laual kaks põhilist varianti: lisaks Butlerile on räägitud ka Indiana Pacersis pallivast Paul George'ist.

Mõlema endale saamiseks tuleks Cavaliersil orkestreerida aga keerukas kolme või enama osapoolega vahetustehing, mille läbiviimine on muutujate paljususe tõttu aga ääretult raske. Hetkel ei ole teada, millistest mängijatest oleks Cavaliers valmis lahti ütlema - kõige tõenäolisemalt võidakse Butleri või George'i toomiseks ohverdada Kevin Love.

George'i hankimise teeks riskantseks tõsiasi, et mehe leping lõpeb järgmise hooajaga ning mitmete allikate sõnul tahab Indiana ääremängija seejärel liituda hoopistükkis Los Angeles Lakersiga, et täita oma poisipõlveunistus.

Kõigele sellele võis aga kriipsu peale tõmmata Gilberti ootamatu otsus: Eesti aja järgi ööl vastu tänast teatas ta nii Griffinile kui ka tema assistendile Trent Reddenile, et ei soovi enam koos nendega jätkata.

Otsus tuli šokina paljudele, eelkõige aga Cavaliersi mängijatele eesotsas LeBron Jamesiga: Griffini kokku pandud meeskond on viimasel kolmel aastal jõudnud NBA finaalidesse ning mullu võideti ka kauaoodatud tiitel.

"Kui keegi teine sind ei hinnanud, siis mina hindasin, Griff, ja loodetavasti ka kogu Cleveland!" reageeris James Twitteri vahendusel. "Aitäh kõige eest, mida sa selle kolme aasta jooksul meeskonna heaks tegid. Võitsime ühe meistritiitli!"

