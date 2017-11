Cavaliers on šokis: kas Derrick Rose plaanib tõesti ootamatult karjääri lõpetada?

Kolm aastat järjest NBA finaali jõudnud Cleveland Cavaliers võib saada külma duši osaliseks: hüppeliigesevigastust raviv Derrick Rose lahkus meeskonna juurest ning mõtleb tõsiselt, kas tal on ülde tippkorvpallis tulevikku.

Mitmete raskete vigastuste järel oma plahvatuslikkusest suure osa kaotanud Rose on viimastel hooaegadel olnud oma paremate päevade hale vari - kuigi nii New York Knicksis kui tänavu Cleveland Cavaliersis on ta olnud algviisiklane, kuid tema mäng on näidanud, et absoluutse tipptegijaga enam 2011. aasta NBA MVP näol tegemist ei ole.

Nüüd kirjutabki ESPN, et hetkel hüppeliigesevigastust raviv Rose on Cavaliersi juurest mõneks ajaks lahkunud ning plaanib oma tuleviku üle tõsiselt järele mõelda - ei saa välistada ka võimalust, et 29-aastane mängujuht otsustab karjäärile sootuks punkti panna, kuigi tõenäolisem on mehe naasmine.

Mängumeest ootab tagasi ka Cavsi peatreener Ty Lue, kes Rose'ile aga survet peale ei pane. "Võtku nii palju aega kui tal vaja on. Soovime talle ainult head ja ootame teda tagasi," sõnas Lue.

Sel hooajal on Rose visanud Cavsi eest keskmiselt 14,3 punkti mängus.