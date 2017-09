Bullsist lahkunud Dwyane Wade on liitumas Cavaliersiga

Dwyane Wade jõudis Chicago Bullsiga lepingu lõpetamise osas kokkuleppele ja sai vabaagendiks.

Korviküti palkamise vastu on juba huvi ilmutanud Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs ja tema endine koduklubi Miami Heat.

Jaanuaris 35-aastaseks saanud Wade tõestas eelmisel hooajal, et vaatamata teda viimasel ajal seganud vigastustele on ta endiselt tipptasemel mängumees. Bullsi eest kogus ta keskmiselt 18,3 punkti, 4,5 lauapalli, 3,8 resultatiivset söötu ja 1,4 vaheltlõiget mängu kohta. Seejuures mängis ta keskmiselt vaid 29,9 minutit, mis on tema karjääri madalaim näitaja.

Chicago sai mullu põhiturniiril 82-st mängust 41 võitu ning kaotas play-offi avaringis Boston Celticsile.

USA meedia andmetel on end lepingust vabaks ostnud Wade`i kõige tõenäolisem sihtkoht Cavaliers, kus ta liituks oma endise tiimikaaslase LeBron Jamesiga.