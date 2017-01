NBA klubi Boston Celticsi tsenter Kelly Olynyk pidi meeskonna pühapäevase treeningu varakult lõpetama - nimelt koperdas 213 cm pikkune kanadalane trenni eel väikese lapse otsa ning vigastas oma hüppeliigest.

Olynyki vigastuse tõsidus pole veel teada, küll on aga kohalik meedia välja uurinud, et Olynyki jalale saatuslikuks saanud põngerjas oli meeskonna ühe abitreeneri poeg, kes oli treeningule kaasa tulnud.

25-aastane Olynyk viskas eelmisel kahel hooajal keskmiselt üle kümne punkti mängus, kuid on tänavu piirdunud keskmiselt 8,4 silmaga. Olukorra teeb mehe enda jaoks eriti nukraks tõsiasi, et just viimases kohtumises tegi ta oma hooaja parima esituse, saades võidumängus Atlanta Hawksi üle kirja 26 punkti, kaheksa lauapalli ning kolm resultatiivset söötu.