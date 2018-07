Boston Celtics valis draftis mängija, kes osutus uskumatuks tuulepeaks

Enne seda, kui ta pidi lennukiga Bostonist Texasesse lendama, andis ta pressikonverentsi ning osales ühel heategevusüritusel - samal ajal otsisid Celticsi töötajad palehigis mehe rahakotti, mille ta väidetavalt hotelli jättis. Õnneks leiti see õigeks ajaks üles ning Williams sai lennuki peale astuda.

Päev hiljem, kui 208-sentimeetrine pallur tagasi hakkas lendama, avastas ta ühtäkki, et rahakott on taas kadunud - seekord aga teadis ta, et see on ta endise meeskonnakaaslase käes. Probleem oli aga selles, et sõber oli jõudnud juba kolme tunni kaugusele Dallasesse sõita.

"Ütlesin talle, et ta laseks selle minu juurde kulleriga saata, aga see olevat tema jaoks liiga kallis," rääkis Williams hiljem ajakirjanikele. "Olin aga millegipärast kindel, et saan ka ilma ID-kaardita lennuki peale. Sõbrad ütlesid küll, et see saab väga keeruline olema, aga uskusin, et kõik saab ikkagi korda."

Williams jäi lennukist maha ning ei jõudnud õigeks ajaks treeningule.

"Pean vist hakkama rahakotti telefoni külge kleepima," ohkas Williams.