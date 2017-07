Barcelona kirjutas Lionel Messi uude lepingusse hiiglasliku väljaostuklausli

FC Barcelona ründaja Lionel Messi on Hispaania ja Inglismaa meedia teatel sõlmimas koduklubiga uut lepingut.

Viiel korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud Messi on sõlmimas uut lepingut, mis kehtib 2021. aasta suveni.

Messi allkirjastab kokkulepe arvatavasti alles suvepuhkuse lõppedes, kuid kõige rohkem kõmulisem osa tema uuest lepingust on 30-aastase ründetähe väljaostusumma. Arvatavasti on selleks 300 miljonit eurot.

Pole ime, et klubi teda iga hinna eest hoida tahab, sest Messi on klubi kõigi aegade suurim väravakütt. Argentiinlane on Barcelona eest pidanud 583 kohtumist ning löönud 507 väravat.