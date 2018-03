Barack Obama avalikustas, millise NBA klubiga ta liituks

Endine USA president Barack Obama ei ole küll sportlaskarjääri alustamas aga suure korvpallifännina avalikustas ta, millises meeskonnas teda võiks mängimas näha.

Kui San Antonio Spursil peaks mängijatest väheks jääma, siis Obama oleks nõus vabaagendina nendega arutama tema liitumist. Tema meelest on selles meeskonnas olemas kõik, mida talle meeldib.

"Nad on targad, hästi juhitud ja fokusseeritud meeskonnale," ütles Obama pressile. "Nad kohtlevad kõiki nende organisatsioonis austusega ja ma sooviks sellisest tiimist osa olla."

Loomulikult jõudis uudis ka Spursi peatreeneri Gregg Popovichini, kes ütles: "See on väga meelitav. Aga ma pean tegema loomulikult taustauuringu tema kohta, kuna ma olen kuulnud, et mõned asjad, mida ta minevikus on teinud, pole olnud nii head."