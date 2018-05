Ametlik: NBA saab esimese eurooplasest peatreeneri

Lõppenud hooajal NBA-s kõige vähem võite saanud meeskond Phoenix Suns nimetas oma uueks peatreeneriks serblase Igor Kokoškovi.

46-aastane Kokoškov on erinevate NBA meeskondade juures töötanud juba alates 2000. aastast - ta on olnud abitreener Los Angeles Clippersi, Detroit Pistonsi, sellesama Sunsi, Cleveland Cavaliersi, Orlando Magicu ja Utah Jazzi juures. Jazzi abitreenerina Kokoškovi hooaeg veel kestab, sest meeskond on jõudnud läänekonverentsi poolfinaali, kus madistatakse Houston Rocketsiga.

Serblane liitub Sunsiga pärast seda, kui Jazzi jaoks hooaeg lõpeb.

Lisaks NBA meeskondadele on Kokoškov töötanud ka erinevate rahvuskoondistega - eelmisel sügisel viis ta näiteks Sloveenia koondise Euroopa meistriks.

Kuna Suns loodab sel suvel NBA draftis saada esimest või teist valikut, oodatakse nüüd, et meeskonnal avaneks võimalus endale valida Luka Dončić, kellega on Kokoškovil Sloveenia koondise ajast väga head suhted.