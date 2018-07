AMETLIK | Lätlane sõlmis NBA klubiga rahaka lepingu

Tegemist on garanteeritud lepinguga, mille rahaliseks väärtuseks portaal Sportando andmetel ligikaudu 14,5 miljonit USA dollarit.

25aastane ja 208cm pikk ääremängija tegi lõppenud hooajal Spursi särgis kaasa 77 kohtumises (põhiturniiri mängud - toim), kus keskmisteks näitajateks olid 14 minutit, 5,9 punkti ja 2 lauapalli.

Enne NBA-sse minekut mängis lätlane pikalt Euroopas - ühe hooaja Ljubljana Olimpijas, kaks hooaega Belgradi Partizanis ja kaks hooaega Vitoria Baskonias. NBA draftis valiti ta Indiana Pacersi poolt juba 2011. aastal.

Davis Bertans has signed a two year guaranteed contract with San Antonio Spurs. Great day for Latvian basketball 🇱🇻🏀 All smiles! pic.twitter.com/fDE0URTAMc