Allergiline reaktsioon röövis NBA mängijalt 10 kilogrammi

19-aastane Smith oli suvises draftis 16. valik, ent augusti alguses murdis ta treeningul jalas luu. Septembris juhtus tal aga õnnetus, kui tuli välja, et tal on lisaks maapähklitele allergia ka seesamiseemnete vastu.

Kuigi meeskond pole seda avalikult välja öelnud ning ei peagi seda tegema, on räägitud, et allergiline reaktsioon oli suisa nii tõsine, et noormehele tuli teha mitmeid tõsiseid meditsiinilisi protseduure. "Koostöös" murtud luuga jalas tähendas see, et Smith kaotas oma 90-kilosest kehakaalust lausa üheksandiku ning ei tule ilmselt sel hooajal platsile.

Sixersi viimaste aastate kõrgetest draftivalikutest on pidanud erinevate vigastuste tõttu esimese aasta vahele jätma Nerlens Noel, Joel Embiid ja Ben Simmons. Noel on praeguseks tiimist lahkunud, ent Embiid ja Simmons on praegu osa Sixersi põhilisest löögirusikast.