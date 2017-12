Aastatepikkune müsteerium lahendatud? Politsei vahistas NBA mängija mõrvas kahtlustatava isiku

Memphise politsei on teinud seitsme aasta pikkuseks veninud uurimises läbimurde: 2010. aastal 34-aastasena mõrvatud endise NBA mängija Lorenzen Wrighti juhtumis on vahistatud kahtlusalune.

13 aastat NBAs pallinud keskmängija surnukeha leiti metsast 2010. aasta juulis paar päeva pärast seda, kui ta perekond oli ta teadmata kadunuks kuulutanud. Politsei sõnul oli tegu mõrvaga, kuid uurimine ei viinud kuhugi: ükski niidiots ei viinud ei võimaliku tapja ega isegi motiivini.

Läbimurre saabus aga kuu aega tagasi, kui Mississippi järvest leiti ootamatult püstol, mis osutus Wrighti mõrvarelvaks. Nüüd on asi jõudnud nii kaugele, et politsei on mõrvas kahtlusalusena vahistanud 46-aastase Billy Turneri. Varem kaks aastat vangis istunud Turner tegeles viimastel aastatel maastikuarhitektuuriga. Turneri seos Wrightiga ei ole avalikuks veel tulnud - Wrighti ema sõnul pole ta sellest mehest mitte kunagi kuulnud.

Profikarjääri jooksul LA Clippersit, Atlanta Hawksi, Memphis Grizzliest, Sacramento Kingsi ja Cleveland Cavaliersi esindanud Wright lõpetas karjääri 2009. aastal. Tema keskmisteks näitajateks jäid 7,9 punkti ja 6,3 lauapalli mängus.