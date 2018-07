41-aastane Vince Carter jätkab ka tuleval hooajal NBA-s

Vince Carter alustab korvpalliliigas NBA oma 21. hooaega Atlanta Hawksi ridades, kellega ta sõlmis üheaastase lepingu.

Carteri jaoks on see kaheksandaks NBA meeskonnaks, kus ta on pallinud. Möödunud hooajal viskas ta keskmiselt 5,8 punkti 58 mängu jooksul Sacramento Kingsi ridades. ESPN-i andmetel on lepingu väärtuseks 2,4 miljonit, kirjutab ERR Sport.

Karjääri jooksul on ta visanud keskmiselt 17,7 punkti, võtnud 4,5 lauapalli ja andnud 3,3 resultatiivset söötu ühe mängu jooksul, mida tal on kokku kogunenud 1405. Aastatel 1998 - 2004 Toronto Raptorisis ja 2004-2009 New Jersey Netsis pallides oli Carter üks liiga parimatest mängijatest.

Carter on mänginud veel Orlando Magicus, Phoenix Sunsis, Dallas Mavericksis ja Memphis Grizzliesis. NBA edetabelis asub Carter 24 868 punktiga 22. kohal.

Lisaks Carterile liitub Atlantaga veel Daniel Hamilton, kes möödunud hooajal viskas keskmiselt kaks punkti Oklahoma City Thunderi eest mängides kuues kohtumises.