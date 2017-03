Euroliiga kõigi aegade paremate mängijate sekka kuuluv serblane Miloš Teodosic sõnas korvpallilehekülje Eurohoops.net kaudu, et kaalub NBA-sse siirdumist.

30-aastane serblane on valitud korra Euroliiga parimaks mängijaks (2010 Olympiacoses) ning kolmel viimasel hooajal on tema keskmine punktisaak küündinud Moskva CSKA-s 15-ni. Mullu krooniti Teodosic Vene tippklubiga ka esmakordselt Euroliiga võitjaks.

"Vastab tõele - kaalun tõsiselt NBA-sse minemist. Midagi ei selgu siiski enne suve," sõnas Teodosic. "Olen ka varem öelnud, et see saab teoks vaid siis, kui meeskond on konkurentsivõimeline - see on olulisim nõue - ning pakutav leping vastaks nii rahaliselt kui pikkuselt minu ootustele."

"Oleksin nõus liituma meeskonnaga, millel on kindel plaan ning kõrged eesmärgid. Vajan kindlust, et meeskond, kes mu palkab, tunneb minu mängustiili ning omab plaani, kuidas mind edukalt rakendada. Tahan võita, olla motiveeritud ning tunda treeneri ja klubi usaldust," lisas Teodosic, kes on sõnades sama enesekindel nagu väljakul.