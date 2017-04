20 kõige tobedamat viisi, kuidas NBA mängijad on ennast vigastanud

NBA mängijad on suured, tugevad, osavad ja võimsad, aga ikkagi inimesed. Millised on kõige rumalamad, totramad, õnnetumad ja naljakamad vigastused, millega tippkorvpallurid ookeani taga kokku on puutunud?

20) 2012. aasta play-off'ides jäi New York Knicks avaringi teises mängus alla LeBron Jamesi, Dwyane Wade'i ja Chris Boshiga Miami Heatile. Mängu järel oli Knicksi suur äär Amar'e Stoudemire sedavõrd vihane, et otsustas teel riietusruumi rusikaga lüüa tulekustuti ees olnud väikest klaasist ust. Mitmeid õmblusi vajanud Stoudemire pidi seeria kolmanda mängu vahele jätma.

“@yingyangtwins: Amar’e Stoudemire’s hand look like a Baseball! What he punch? pic.twitter.com/xoLQbqba”--> fire extinguisher— VA32k (@Va1887) May 5, 2012

19) Eelmise hooaja keskel pidi LA Clippersi täht Blake Griffin vigastuse ja mängukeelu tõttu vahele jätma 45 kohtumist, kuna murdis käeluu, rünnates Torontos õhtust süües oma sõpra, meeskonna varustusmänedžeri. Väidetavalt olid Griffin ja varustusmänedžer koos tsentri DeAndre Jordani ning veel ühe meeskonna asjapulgaga õhtust söönud, kui Griffini aasimisega liiale mindi ning plahvatusliku hüppevõimega suur äär oma semule kallale tungis.

18) Käesoleva hooaja keskel vigastas Oklahoma City Thunderi suur äär Enes Kanter mängu ajal oma käeluud, kui tervitas suurest vihast rusikahoobiga meeskonna pingil olnud istet. Türklane pidi õnneks vahele jätma vaid üheksa mängu ning naasis platsile kuu aja pärast.

17) New York Knicksi skandaalne mängumees Latrell Sprewell pidas 2002. aasta suvel oma luksusjahil pidu, kui ühe naiskülalise poiss-sõber sinna oksendas. Tulivihane Sprewell üritas meest rünnata, kuid värskelt oma maosisemuse meresõiduki peale tühjendanud hädaline suutis eest ära põigata, mistõttu virutas Sprewell oma rusikalöögi hoopis vastu seina. Murtud käeluu „saamislugu" üritas kossuäss meeskonna eest varjata, kuid peo külalised lobisesid ajalehtedele tõe välja ning praeguseks tõsises rahahädas endine tagamängija sai kaela 250 000 dollari suuruse trahvi.

16) 2004. aasta play-off'ides olid Kevin Garnett ja Minnesota Timberwolves lähedal finaalidesse pääsemisele, kuid teise ringi otsutavas mängus Sacramento Kingsi vastu vigastas ennast mängujuht Sam Cassell. Praeguseks NBAs keelatud „suurte munade tantsuga" kuulsaks saanud Cassell tabas suures mängus tähtsa kolmepunktiviske ning tähistas seda oma firmaliigutusega, mis aga murdis tema puusa kohalt lahti luukillu. Cassell pidi vahele jätma kogu Läänekonverentsi finaalseeria Los Angeles Lakersi vastu.

15) Praegu Cleveland Cavaliersis mängiv Kevin Love pidi Minnesota Timberwolvesi eest pallides 2012. aastal ühe mängu vahele jätma, kuna suutis öösel oma parema käe „ära magada". Hommikul üles ärgates ei suutnud Love kätt liigutada ning pidi kohtumise vahele jätma.

14) 1992. aastal pidi George McCloud tänavariietes pealt vaatama, kuidas tema Indiana Pacers play-off'i avaringis Boston Celticsi vastu otsustava mängu kaotas, kuna oli enne mängu telefoniga rääkides oma jalalaba „naljakal viisil hoidnud" ja sel viisil seda vigastanud.

13) Kobe Bryant tegi 2009. aastal oma seljale viga tolmuimejaga kodu koristades. Mees ise väitis, et tolmuimejate tootjad diskrimineerivad pikki inimesi.

12) Hooajal 1996/97 kaotas Chicago Bulls oma põhitsentri Luc Longley koguni seitsmeks nädalaks, sest austraallane sai viga bodysurfing'ut harrastades. Los Angelese rannal lõõgastudes viskas laine 218-sentimeetrise keskmängija ootamatult vastu merepõhja, lüües paigast tema õla ja rangluu.

11) Pea kogu 90ndate vältel Phoenix Sunsi eest mänginud Kevin Johnsoni korvpallurikarjääri segasid kaks andrusvärniklikku vigastust. Ühe põhihooaja mängu viimasel sekundil tabas mees koos sireeniga võiduviske ning suurest rõõmust teda kallistama tulnud Charles Barkley pigistas Johnsonit nii kõvasti, et õblukesel mängujuhil tuli õlg liigesest välja. 1996. aastal opereeriti tal songa, kuna üritas ühe mängu eel rõõmuhoos maast üles tõsta ülekaalulist tsentrit Oliver Millerit. Hiljem oli Johnson kaheksa aastat California pealinna Sacramento linnapea.

10) NBA kõigi aegade lühim mängija, vaid 160-sentimeetrine Muggsy Bogues pidi kord Toronto Raptorsi eest Portland Trail Blazersi vastu mängides vahele jätma kohtumise teise poolaja, sest hingas kogemata sisse aure, mida tekitas talle tiimi arstide poolt peale määritud kreem. „Seda pole minuga varem mitte kunagi juhtunud ning loodan, et ei juhtu ka uuesti. See oli üks sellistest juhustest, millest sa ei oska isegi und näha," sõnas Bogues.

9) Kuigi Michael Jordan oli selleks ajaks juba sisuliselt teist korda „pensionile minemas", oskas ta 1999. aastal oma parema käe ehk viskekäe nimetissõrme vigastada... sigarilõikuriga. Sisselõige oli sedavõrd sügav, et kõõluset parandamiseks tuli talle teha operatsioon, millest taastumine võttis aega kuus nädalat.

8) 216-sentimeetrine tsenter Eddy Curry oskas end meeskonna treeningul vigastada sellises kohas, kus seda ehk kõige vähem oodata osati. Toona New York Knicksis pallinud Curry väänas oma hüppeliigest, kõndides läbi uusi rünnakukombinatsioone. Mitte joostes - kõndides!

Seesama Curry suutis endale ka teist korda äärmiselt kentsakal kombel viga teha. Treeningul tekkinud pausi ajal istus Curry suure sinise võimlemispalli peale, mis tema keharaskuse all plahvatas. „Eddy kriimustas oma rannet ning temaga peaks kõik korda saama. Venitusharjutusteks kasutatud pall tunnistati sündmuskohal surnuks," kirjeldas koomilist õnnetust New York Daily News.

7) 2001. aasta detsembris jättis Dirk Nowitzki vahele kohtumise Washington Wizardsiga, kuna vigastas end enne mängu riietusruumis... ketsi jalga tõmmates. Saksa ässal oli jalanõu pisut ebamugavalt jala otsas ning mees otsustas kannaga paar korda vastu põrandat lüüa, et olukorda paremaks teha - paraku oli tulemuseks hoopis välja väänatud hüppeliiges.

6) Eelmise kümnendi keskel Sacramento Kingsis mänginud tsenter Brad Miller oli just oma karjääri parimas hoos ning valiti Läänekonverentsi nädala mängijaks, kui samal päeval oleks ta nõusid pestes peaaegu oma parema käe nimetissõrmest ilma jäänud. Suure noaga end vigastanud Milleri sõrm vajas üheksat õmblust.

5) Toona Chicago Bullsi eest mänginud Derrick Rose pidi oma debüüthooajal mõned treeningud vahele jätma, kuna lõikas ennast oma voodis noaga, mida ta oli kasutanud õuna lõikumiseks. „Hommikul juhtus rumal õnnetus. Läksin endale pudelit vett tooma ning unustasin, et mul oli seal nuga. Istusin maha ning vigastasin oma kätt. Olin paanikas ning helistasin kohe meeskonna arstile. See oli suur haav, aga nad õmblesid selle kinni," kirjeldas Rose.

4) Sacramento Kingsi väike äär Lionel Simmons pidi oma debüüthooajal (1990/91) kaks mängu vahele jätma kõõlusepõletiku tõttu, mis tekkis sellest, et noor kossuäss mängis liiga palju oma Nintendo Game Boyga. Sama probleemiga maadles üks hooaeg hiljem Seattle SuperSonicsi mees Derrick McKey, kes pidi eemale jääma lausa seitsmest kohtumisest.

3) Kõige kurvema saatusega mees selles nimekirjas on mängujuht BJ Tyler, kes oli vaid aasta NBAs mänginud, kui jäi 1995. aasta suvel kogemata magama, hoides samal ajal põlve peal jääkotti. Pikalt kõva külma saanud liiges sai sedavõrd kannatada, et mees kaotas kogu oma kiiruse ning pidi karjääri vaid 24-aastaselt lõpetama.

2) Toona Phoenix Sunsis mänginud Charles Barkley pidi hooaja 1994/95 avamängust eemale jääma, sest suutis end vigastada Eric Claptoni kontserdil (!). Allergiad ja eredad lavatuled olid väidetavalt Barkley silmad sügelema ajanud ning eelnevalt kätekreemi kasutanud ning silmi hõõrunud kossuäss tekitas sellega tahtmatult keemilise reaktsiooni, mis kõrvetas ära tema sarvkestade pindmise kihi.

1) Ekstsentriline Gilbert Arenas elas oma esimesel NBA-hooajal Golden State Warriorsis pallides üle väga ehmatava vahejuhtumi. „Kui olin liigas uustulnuk, veensid vanemad mängijad mind, noh, sealt altpoolt karvu ära ajama, sest ütlesid, et need haisevad. Kasutasin oma tüdruksõbra žiletti, mis oli roostene ning tekitas mulle keloidarmid. Meeskonna arst andis mulle ravimit, mida sinna peale määrida, aga ma lihtsalt valasin kogu piirkonna sellea üle. Kolm päeva hiljem ärkasin valust karjudes üles - kogu nahk minu munandikoti pealt oli kuni praoni välja ära tulnud, liha oli väljas. Pidin endiselt jooksma ja mängima, seega kasutasin kuu aega tuimestavat spreid, kuni see ära paranes. Edaspidi olen kasutanud kääre."