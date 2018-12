19-aastasel Luka Doncicil on tulevikuplaanid juba selged: sloveen teatas, kus ta pärast NBA-d mängida soovib

Doncic andis intervjuus Hispaania raadiojaamale Cope märku, et igatseb Madridi elu. "Ütlen alati, et igatsen Madridi inimesi, sest see on tõsi. Nad olid minuga väga head. Nii et kui see [NBA karjäär] on läbi, lähen ilmselt tagasi Madridi," sõnas Doncic.

Hetkel peab Doncic puusavigastuse tõttu väikest vigastuspausi, kuid peagi peaks sloveen tagasi väljakul olema.