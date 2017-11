Võitis meeskond, vägevalt võidelnud meeskond!

„Hea, et p***e ei läinud!" olid pärast mängu Eesti koondise mängujuhi Sten Soku esimesed südamest tulnud sõnad. Tema isa, Eesti koondise peatreener Tiit Sokk ütles, et ei taha lõpuhetki kommenteeridagi. Tõepoolest - kaks korda tundus, et mäng on Eesti jaoks võidetud, kuid ikkagi lasti lõpp teravaks.