Viimasel veerandil mängu käest andnud Eesti korvpallikoondis kaotas Suurbritanniale

Suurbritannia - Eesti

74:65 Kohtumine on lõppenud. Eesti kaotas.

Kaotus ei tähenda veel seda, et Eesti jaoks on kõik kadunud. Algrupis saadakse kolmas koht, kui britid kaotavad viimases voorus Iisraelile. Edasi on võimalik pääseda ka brittide võidu korral, kuid siis tekib surnud ring ning tuleb lugeda korvide vahet. Kokkuvõttes aitab edasi ka see, kui esmaspäeval kodus Kreeka alistatakse.

70:58 Britid harutavad Eesti kaitse hästi lahti. Meie oma rünnakul ei teki aga häid viske kohti. 2.12 lõpuni.

64:58 Vene tassib Eestit järgi.

62:53 Eestil pole paar päris vaba kolmest tabanud, britid panevad aga oma visked ära. Lihtne lugu - kui ise ära ei viska, ei saa ka võita. 6.30 lõpuni. Eesti võtab mõtlemisaja.

56:53 Nurges eksis kaitses kate kattes mängus ja peab koha loovutama Kotsarile. Praegu ei tobi britte eest lasta.

Algas neljas veerandaeg

54:53 Kolmas veerandaeg on lõppenud. Suurbritannia läks viimase sekundi tabamusest juhtima.

51:51 Tiit Sokk võttis kaotusseisu jäädes õigel ajal mõtlemisaja. Eesti rünnak sai taas korda ning hoopis britid hakkasid visetega kiirustama. 1.09 veerandaja lõpuni.

45:47 Kullamäe sai väga kerge vea, mis on talle juba neljas.

45:43 Eesti rünnak vajus korraga täiesti laiali - süsteemid ei toiminud ning paaril korral mindi kiirustades viskele. Britid on aga kolmandal veerandajal tabanud hästi kaugviskeid. 5.17 veerandaja lõpuni.

37:43 Mängu pilt sarnaneb esimesele poolajale. Eesti mängib kaitses agressiivselt

Algav teine poolaeg!

Esimesel poolajal oli Eesti suurim korvikütt Siim-Sander Vene 14 punktiga. Maik-Kalev Kotsar ja Kristian Kullamäe arvel on 6 silma. Kõige parem +/- näitaja on samuti Venel (+7). Sama number ilutseb ka Sander Raieste taga.

34:39 Esimene poolaeg on lõppenud!

29:33 Kui kontrollmängude põhjal oli Eesti "ameeriklastest" tsentrite kohal küsimärke, siis vähemalt seni on Kotsar ja Nurger hästi hakkama saanud. Hea on ka see, et juba praeguseks on Eesti poolel platsil käinud kümnest mehest kaheksa, saanud käe valgeks. Teatud enesekindlus on sellega tekitatud. Noorte meeste jaoks on see eriti oluline. Poolaja lõpuni jääb 3.45

25:29 Hea vahetuse on teinud kontrollkohtumistes kahvatu olnud Rauno Nureger.

25:24 Eesti on kaitses agressiivne, kuid seetõttu tekivad brittidel ka võimalused lõigeteks.

Algas teine veerandaeg

Esimesel veerandajal püsis Eesti rünnak peamiselt Siim-Sander Vene tabavate visete õlul. Kaitses saadi aga brittidega enam-vähem hakkama. Mäng on aga alles ees...

19:20 Esimene veerandaeg on lõppenud

16:20 Veidemanilt 2+1 ning 30 sekundit enne veerandaja lõppu on Eesti taas ees

16:17 Vene on toonud juba 10 punkti

14:12 Kaks korda järjest lasi Eesti oma kaitse lahti mängida. Lisaks brittide poolkiire rünnak ning Eesti jääb taha. 2.44 esimese veerandaja lõpuni. Tiit Sokk võtab aja maha.

4:8 Eesti on seni kaitses hästi hakkama saanud. Rünnakutel on vedanud Siim-Sander Vene.

2:5 Korvid tulevad esilagu mõlemale poolele väga raskelt.

0:2 Kullamäe avab skoori

Kohtumine algas!

Eesti alustab viiskuga: Kullamäe, Paasoja, Raieste, Vene, Kotsar

Hümnid on mängitud. Kohe läheb lahti.

Saal on suur ning publiku arvu on raske hinnata, kuid hinnanguliselt on täna tulnud korvpalli vaatama 2000 inimest.

Kontrollmängudes oli näha, et Eesti noored pole meeskonna vedamiseks veel päris valmis. Vanemad mängijad polnud, aga oma parimas vormis. Täna sõltub palju sellest, kui palju suudavad vanemad mehed oma kogemustest välja pigistada ning kui palju noord neid toetavad.

Eesti treeneritel on ilmselt omajagu peamurdmist, keda ja kuidas kasutada. Kontrollmängudes said kõik oma võimaluse, kuid ilmselt minnakse täna ikkagi kitsama koosseisu peale.

Eesti kaotas MM-mängudele eelnenud kontrollkohtumistes kahel korral Soomele. Soome jäi täna MM-valiksarjas F-grupis 73:77 Tšehhile. Seejuures ei teinud tšehhidel kaasa nende kaks suurimat staari Tomas Satoranski ja Jan Vesely. Soomlastel puudus Petteri Koponen. Lauri Markkanen oli kohal, kuid piirdus 13 punkti ja 7 lauapalliga.

Turniiritabelis on Eestil kaks võitu ja kaks kaotust. Suurbritannia on kaotanud seni kõik neli kohtumist, kuid sellest ei saa suuri järeldusi teha. Brittide kaotused on olnud napid ning Eesti koosseis on vahepeal tublisti noorenenud. Täna tuleb väga raske mäng, kus Eesti pole soosik.

Eesti poolel teeb toonases kohtumises osalenud mängijatest kaasa vaid neli: Rain Veideman, Rait-Riivo Laane, Martin Paasoja ja Kristjan Kitsing. Brittide poolel on kaheksa Tallinnas käinud mängijat.

Meeskonnad olid esimest korda vastakuti 27. novembril Tallinnas ning toona jäi Eesti peale 73:70. Täna on aga uus mäng ning meeskonnad, eriti Eesti, näevad välja hoopis teistsugused.

Tere, head korvpallisõbrad! Tund aega on jäänud Glasgows toimuva Suurbritannia ja Eesti vahelise MM-valikturniiri kohtumise alguseni.