VIDEO | Vaata kokkuvõtet, kuidas Saksamaa koondis MM-valikmängus Eesti maatasa tegi

Eesti kaotas ametlikus mängus viimati nii suurelt 2007. aasta augustis kui EM-valiksarjas jäädi võõrsil alla Makedooniale 45 punktiga 50:95.

Saksamaa jätkab 2019. aasta MM-valiksarja täisedu seitsme võiduga, Eestil on tabelis kaks võitu ja viis kaotust.

Võidumängus Eesti üle oli tulemuslikum Dennis Schröder, kes kogus 28 minutiga 18 punkti, 10 korvisöötu ja 6 lauapalli. Efektiivsusnäitaja 30 oli ülekaalukalt kohtumise parim.

Don´t miss the highlights of Estonia 🇪🇪 against @DBB_Basketball 🇩🇪 as the Germans continue their 7⃣ game winning streak in Tallinn #FIBAWC Qualifiers.

📖 https://t.co/s057IGWqn6 pic.twitter.com/RHyho9X6K4— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 13, 2018