VIDEO | USA korvpallikoondis kaotas MM-valiksarjas ootamatult Mehhikole

USA korvpallikoondis pidi 2019. aasta MM-i valiksarjas vastu võtma oma esimese kaotuse, kui võõrsil jäädi 70:78 alla Mehhikole.

Jeff Van Gundy käe all pallivas USA koondises ei ole riigi suurimad staarid esindatud. Seekordses kohtumises kerkis ameeriklaste resultatiivseimaks praegu Hiinas tegusid tegev endine NBA-mees Marcus Thornton, kelle arvele kogunes 14 silma. Lõppenud hooajal Milwaukee Bucksi eest kuus kohtumist pidanud Xavier Munford lisas 11 punkti.

Võitjate kasuks viskasid Francisco Cruz 24 ja Orlando Mendez 20 punkti.

USA-l on C-alagrupis kirjas neli võitu ja üks kaotus. Sellega ollakse esimesel positsioonil ning ühtlasi on juba tagatud edasipääs ka turniiri järgmisesse faasi.

Sama on suutnud ka Puerto Rico ja Mehhiko, kellel on mõlemal koos kolm võitu ja kaks kaotust. Konkurentsist on langemas Kuuba, neil on tabelis viis kaotust.