VIDEO | Soome korvpallikoondis sai vägeva võidu, pääs MM'ile endiselt võimalik

Soome konkureerib edasipääsule Venemaaga, viimases voorus omavahel kohtutaksegi. Mäng leiab aset Permis ja soomlastel on vaja vähemalt kolmepunktilist võitu.

Kui Eesti pakkus eile üllatuse ja alistas FIBA reitingu neljanda riigi Serbia, siis Soome seljatas koguni maailma reitingu kolmanda riigi. Võrdluses Serbiaga oli vahe siiski sees, prantslastel ei olnud midagi suurt mängus, nemad on MM'ile pääsu juba taganud.

Jamar Wilson tõi Soomele 29 ja Sasu Salin 14 punkti. Prantsusmaa tulemuslikum oli 19 punktiga Amine Noua.

Soome - Prantsusmaa tipphetked:

