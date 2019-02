VIDEO | Kas Eesti nurjas Serbia MM'ile pääsu? Iisraeliga läheb nugade peale

Kõik sõltub nüüd ühest mängust. Serbia kohtub kolme päeva pärast koduväljakul Iisraeliga, mis pole kohe kindlasti mingi kingitus. Iisrael alistas täna Saksamaa 81:77.

Kumb meeskond 24. veebruaril Belgradis peetava kohtumise võidab, see ka septembris MM'ile sõidab. Eelmise aasta novembris Tel-Avivis peetud esimeses omavahelises mängus jäi peale Iisrael 83:74. Eeldatavalt täiendavad nii Serbia kui Iisrael MM-valiksarja viimase mängu eel ridu.

Eesti alagrupist on juba MM'ile pääsenud Saksamaa ja Kreeka.

Iisrael - Saksamaa mängu tipphetked:

