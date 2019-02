VIDEO | Kas Eesti nurjab Serbia MM'ile pääsu? Selleks peab kokku langema kaks asja

Nende saatus sõltub nüüd viimase vooru kahest mängust. Esiteks, kuidas Serbia saab ise koduväljakul hakkama Iisraeliga. Kohe kindlasti pole Iisrael mingi kingitus. Täna alistasid nad kodus Saksamaa 81:77.

Eelmise aasta novembris Tel-Avivis peetud esimese omavahelise mängu Serbia kaotas 74:83. Kui Iisrael suudab ka teise duelli võita, tõusevad nad turniiritabelis Serbiast mööda. Omavahelised mängud annaks eelise.

Küll aga muutub kõik, kui Gruusia alistab Eesti. Sel juhul oleks ka Gruusial sarnaselt Serbiale ja Iisraelile tabelis 6 võitu ja 6 kaotust. Kuna aga Serbia on valiksarjas Gruusia kahel korral suurelt alistanud, pääseks nad ka viimase vooru kaotuse korral MM'ile (kui just Iisraelile 22 ja enama punktiga ei kaota). Eesti võidu korral paneb kõik paika Belgradi mäng, kumb võidab, see on MM'il.

Eesti alagrupist on juba koha maailmameistrivõistlustele taganud Saksamaa ja Kreeka.

Iisrael - Saksamaa tipphetked:



Eesti - Serbia tipphetked: